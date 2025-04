Zürich - Manche Analysten nennen die Verluste an den Börsen vom Montag «historisch», andere sprechen von einem «Blutbad»: Die Kurse rauschen wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen weltweit nach unten, in Asien wie in Europa, wo der Schweizer Leitindex SMI zeitweise um bis zu 7,5 Prozent absackte. Ein Überblick über die grössten Börsencrashs seit 1929: 2020: Börsencrash wegen der Corona-PandemieAm Tag nach der offiziellen Pandemie-Erklärung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...