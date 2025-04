Brüssel - Im Handelsstreit mit den USA hat die Europäische Union (EU) einen neuen Vorstoß für eine Verhandlungslösung gestartet."Tatsächlich haben wir für Industriegüter beiderseitige Nullzölle angeboten, wie wir das schon mit vielen anderen Handelspartnern mit Erfolg getan haben", teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel mit. "Denn Europa ist immer für ein gutes Geschäft zu haben", fügte sie hinzu."Aber wir sind auch bereit, mit Gegenmaßnahmen zu reagieren und unsere Interessen zu verteidigen", so von der Leyen weiter. "Und zusätzlich dazu werden wir uns auch vor den indirekten Auswirkungen durch Handelsumlenkung schützen." Dafür kündigte die Kommissionspräsidentin eine "Einfuhrüberwachungs-Taskforce" an.