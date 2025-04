Der französische Schönheitskonzern verzeichnet erhebliche Wertverluste an der Pariser Börse, während Experten zunehmend kritische Positionen einnehmen und hohe Bewertungskennzahlen hinterfragen.

Der Kosmetikgigant L'Oreal verzeichnet eine herbe Talfahrt an der Pariser Börse. Am 7. April 2025 fiel die Aktie des französischen Kosmetikriesen um beachtliche 2,72 Prozent auf 332,40 Euro. Diese negative Entwicklung reiht sich in einen besorgniserregenden Trend ein: Innerhalb des letzten Monats verlor das Papier bereits 3,29 Prozent an Wert, während der Jahresverlust mit über 19 Prozent noch deutlicher ausfällt. Besonders alarmierend erscheint der erhebliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 458,90 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde - aktuell notiert die Aktie mehr als 27 Prozent unter diesem Spitzenwert.

Deutsche Bank verstärkt Verkaufsdruck durch negative Einschätzung. In einer aktuellen Bewertung vom 3. April 2025 empfiehlt das Finanzhaus die L'Oreal-Aktie zum Verkauf, was den ohnehin angeschlagenen Kurs weiter unter Druck setzt. Insgesamt zeigt sich das Analystenfeld gespalten: Von 25 bewertenden Experten raten 11 zum Kauf, 10 zum Halten und 4 zum Verkauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 382,92 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 9,5 Prozent zum aktuellen Kurs bedeuten würde.

Bewertungskennzahlen signalisieren Überbewertung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei L'Oreal SA ?

Trotz der soliden Marktposition und der hohen Gewinnmargen des Kosmetikriesen deuten zentrale Bewertungskennzahlen auf eine mögliche Überbewertung hin. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,71 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 4,08 liegt die Bewertung deutlich über dem Branchendurchschnitt. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 21,43 unterstreicht diese Einschätzung. Diese hohen Multiplikatoren kontrastieren mit der sich verschlechternden Analystenstimmung der vergangenen vier Monate und könnten die aktuelle Kursschwäche teilweise erklären.

Anzeige

L'Oreal SA-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue L'Oreal SA-Analyse vom 7. April liefert die Antwort:

Die neusten L'Oreal SA-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für L'Oreal SA-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

L'Oreal SA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...