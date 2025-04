Während am Montag im Pharma- und Biotechnologie-Sektor die roten Vorzeichen dominieren, widersetzt sich die CureVac-Aktie und notiert im Plus. Auslöser ist eine Erfolgsmeldung aus den USA. Die Tübinger haben von der dortigen Gesundheitsbehörde grünes Licht für die Phase-I-Studie zu einer Krebstherapie erhalten. Am Montag erteilte die Food and Drug Administration (FDA) dem Therapie-Kandidaten "CVHNLC" von CureVac die Zulassung für eine erste klinische Studie. Die mRNA-Präzisions-Immuntherapie soll ...

