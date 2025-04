Am 1. April 2000 trat das EEG in Kraft. Wir haben mit Installateuren gesprochen, die damals schon dabei waren. Heute: Der Verein Sonnenkraft in Freising hat schon 1993 eine lokale kostendeckende Einspeisevergütung erwirkt und sich für ein deutschlandweites Vergütungsmodell engagiert. von Ina Röpcke Es gibt Zahlen, die vergisst man nicht. 550 Watt Leistung hatte die erste Photovoltaik-Anlage, die Andreas Henze aus Freising baute, 1994 war das. Als er sechs Jahre später, nach Inkrafttreten des EEG, eine 70 Kilowatt-Anlage installieren sollte, erschien ihm das fast "undenkbar groß". pv magazine-Serie: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...