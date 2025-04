Der Handelskommissar der Europäischen Union, Maros Sefcovic, sagte am Montag, dass eine Reihe von Zöllen 380 Milliarden Euro an EU-Exporte in die USA trifft. "Etwa 70% unserer Gesamtexporte sind von Zöllen betroffen," fügte er hinzu.Wichtige Erkenntnisse"Wir haben den USA null-gegen-null Zölle für Autos und alle Industriegüter angeboten.""Die EU bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...