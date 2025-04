Der US-Drogeriekonzern verzeichnet erhebliche Kursverluste mit einem Minus von über 5% kurz vor der Veröffentlichung der neuen Finanzergebnisse.

Die Walgreens Boots Alliance Aktie gerät kurz vor der anstehenden Quartalszahlenvorlage weiter unter Druck. Am 07. April 2025 sackte der Kurs um 5,58 Prozent auf 9,22 Euro ab, nachdem die Aktie bereits in der Vorwoche erhebliche Verluste hinnehmen musste. Der US-amerikanische Drogeriekonzern kämpft mit anhaltenden Herausforderungen und hat innerhalb der letzten Woche beachtliche 10,67 Prozent an Wert eingebüßt. Besonders alarmierend erscheint die Jahresentwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr steht ein dramatischer Wertverlust von 47,78 Prozent zu Buche. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 17,68 Euro vom April 2024 beträgt mittlerweile fast 48 Prozent.

Quartalszahlen als Hoffnungsfunke oder weiterer Belastungsfaktor?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Walgreens Boots Alliance ?

Die für morgen (08. April 2025) angekündigte Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 wird von Anlegern mit Spannung erwartet. Der Gesundheits- und Einzelhandelskonzern steht unter erheblichem Performancedruck, da die fundamentalen Kennzahlen zwar auf eine Unterbewertung hindeuten, die operativen Ergebnisse jedoch seit längerer Zeit enttäuschen. Analysten sind überwiegend neutral eingestellt: Von 15 Experten empfehlen nur zwei einen Kauf, während 12 die Aktie mit "Halten" einstufen und einer sogar zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet 11,50 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 15 Prozent signalisiert, allerdings bei stark auseinanderdriftenden Einschätzungen. Die jüngste negative Kursdynamik und der überhitzte RSI-Wert von 91,2 deuten auf einen überverkauften Zustand hin, was kurzfristig für erhöhte Volatilität sorgen könnte.

Anzeige

Walgreens Boots Alliance-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Walgreens Boots Alliance-Analyse vom 7. April liefert die Antwort:

Die neusten Walgreens Boots Alliance-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Walgreens Boots Alliance-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 7. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Walgreens Boots Alliance: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...