SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD forciert die Expansion in Übersee und baut sein Portfolio in Europa mit dem Marktintritt in Tschechien aus. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) hat in Tschechien drei neue Elektroauto-Modelle vorgestellt und leutet damit den Eintritt in...

Den vollständigen Artikel lesen ...