Der Volkswagen ID.7 schaffte es nicht nur im März an die Spitze der Neuzulassungen unter den Elektroautos in der KBA-Statistik, sondern auch mit Blick auf das erste Quartal dieses Jahres. Auch im Pkw-Segment "Obere Mittelklasse" konnte sich der MEB-Stromer gegen die Konkurrenz durchsetzen - also auch gegen Benziner und Diesel. Insgesamt wurden im März in Deutschland über alle Hersteller und Modelle hinweg 42.521 Elektroautos neu zugelassen - 11.137 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...