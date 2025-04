Der Wertpapieranteil des Augmented-Reality-Pioniers Vuzix verzeichnet drastische Einbußen, obwohl Experten weiterhin Wachstumschancen im AR-Sektor sehen.

Die Aktie des AR-Spezialisten Vuzix Corporation befindet sich in einem steilen Sinkflug. Am heutigen Montag (7. April 2025) verzeichnete das Papier einen drastischen Tagesverlust von 14,38 Prozent und notierte bei 1,32 Euro. Der aktuelle Kurssturz reiht sich in eine besorgniserregende Entwicklung ein, die sich bereits seit Wochen abzeichnet: Allein im vergangenen Monat büßte die Vuzix-Aktie mehr als ein Viertel ihres Wertes ein (-25,72 Prozent). Besonders alarmierend erscheint die Jahresentwicklung seit Januar, bei der die Aktie des US-amerikanischen Herstellers von AR-Wearables und Smart Glasses bereits knapp 67 Prozent an Wert verloren hat. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch, das Ende Dezember 2024 bei 5,08 Euro lag, beträgt mittlerweile erschreckende 74 Prozent.

Fundamentaldaten im Kontrast zur Analystenmeinung

Trotz des massiven Kursrückgangs gibt es auch Lichtblicke. Aus fundamentaler Sicht erscheint die Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,02 aktuell deutlich unterbewertet. Zudem steht der Kurs immerhin 74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 0,76 Euro aus dem August 2024. Besonders bemerkenswert: Während der Markt die Aktie abstraft, hält der einzige analysierende Experte an seiner Kaufempfehlung fest und sieht mit einem Kursziel von 3 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von über 77 Prozent. Ob sich der Entwickler von Augmented-Reality-Brillen und Wearables für Unternehmens- und Konsumentenmärkte von diesem Abwärtstrend erholen kann, bleibt abzuwarten - die aktuelle Marktkapitalisierung von nur noch 117 Millionen Euro spiegelt jedenfalls nicht die starke Positionierung im wachsenden AR-Sektor wider.

