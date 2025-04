Der Biogasspezialist verzeichnet bemerkenswerte Kurssteigerung von über 13 Prozent seit dem April-Tief bei attraktiver Fundamentalbewertung und KGV von 8,13.

Die Aktie des Biogasspezialisten Envitec Biogas konnte am Montag mit einem Plus von 1,29 Prozent auf 31,50 Euro schließen und setzt damit ihren Erholungskurs fort. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund des erst kürzlich erreichten Jahrestiefs. Am 26. April 2024 war der Kurs auf 27,70 Euro gefallen - der tiefste Stand in diesem Jahr. Seither konnte das Papier jedoch bereits wieder 13,72 Prozent an Wert gewinnen, was auf ein wiedererwachendes Anlegerinteresse hindeutet. Trotz des Aufwärtstrends bleibt die Aktie mit einem Abstand von 17,75 Prozent noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 38,30 Euro, das Anfang Juni 2024 erreicht wurde.

Volatile Marktphase trotz solider Fundamentaldaten

Wenngleich Envitec Biogas derzeit eine erhöhte Volatilität von über 30 Prozent aufweist, sprechen die fundamentalen Kennzahlen für eine solide Bewertung des Unternehmens. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 8,13 liegt die Aktie in einem attraktiven Bewertungsbereich. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 5,71 deutet auf eine vergleichsweise günstige Bewertung hin. Die Marktkapitalisierung des in über 20 Ländern tätigen Spezialisten für Biogasanlagen beläuft sich aktuell auf knapp 500 Millionen Euro. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie trotz der jüngsten Schwankungen ein Plus von 8,25 Prozent verbuchen - ein Zeichen dafür, dass Investoren das Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energien weiterhin positiv einschätzen.

