Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Thomas Treß (CFO) und Dr. Robin Steden (Head of IR & Legal Counsel) werden interessierten Investoren nach Abschluss der Bundesligasaison 2024/25 ein Business Update geben. Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Q&A Session geben.Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA20.05.2025 09:00Thomas Treß, CFO und Dr. Robin Steden, Head of IR & Legal CounselNach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/business-update-nach-der-bundesligasaison-qb9hij1p+++Über Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA: Kerngeschäft des Unternehmens ist der Betrieb der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund. Der Verein zählt zu den besten Deutschlands, was sich unter anderem in regelmäßigen Teilnahmen an der UEFA Champions League zeigt. Neben den klassischen Einnahmen aus dem Spielbetrieb, stellen vor allem die TV-Vermarktung sowie das Sponsoring wesentliche Erlösquellen dar. Darüber hinaus ist das Unternehmen spezialisiert auf die sogenannte "Scout & Develop" Strategie, wobei junge Talente zu niedrigen Ablösesummen verpflichtet werden und nach einer gewissen Zeit im Verein mit Gewinn wieder abgegeben werden. Weitere Geschäftsfelder sind das Merchandising sowie Einnahmen aus dem Spieltags-Catering und der Vermarktung des Stadions. Da der BVB maßgebliche Standortvorteile vorweisen kann, so verfügt der Verein beispielsweise über das mit über 81.000 Plätzen größte Stadion Deutschlands, sollte der Verein auch in Zukunft in der Lage sein seine Spitzenposition in Deutschland zu verteidigen.

ISIN: DE0005493092