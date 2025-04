News von Trading-Treff.de Xiaomi hat am Montag mehr als -13 % verloren. Es wird mutmaßlich brutal, was morgen passiert. Donald Trump hat auch hier seine Finger im Spiel. Die Aktie notiert bei 4,28 Euro. Damit ist der Wert nicht mehr nach Maßgabe des GD100 im Aufwärtstrend. Möglicherweise wird dies indes est zum Vorspiel für weitere Verluste. Trump zeigt sich nicht zufrieden mit den Ansagen der Chinesen. China hat seine Zölle an die der Amerikaner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...