Die Tech-Investorin Cathie Wood hat über ihre Investmentfirma ARK Invest am Freitag 54.120 Amazon-Aktien im Wert von rund 9,25 Millionen US-Dollar erworben. Während viele Investoren angesichts geopolitischer Spannungen und neuer Strafzölle vorsichtig agieren, erhöht Wood ihre Position bei dem E-Commerce- und Cloud-Riesen."Wir befinden uns im Auge des Sturms", kommentierte Wood die aktuelle Marktphase. Doch sie fügte an: "Wenn Präsident Trump an sein Vermächtnis denkt - und das tut er - oder an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...