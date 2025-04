Der Anteilsschein des chinesischen Technologiekonzerns gewinnt nach deutlichen Verlusten im Vormonat wieder an Boden, während Analysten weiterhin optimistisch bleiben.

Nach einem erheblichen Rückgang von fast 14 Prozent im vergangenen Monat hat die Weichai Power Aktie am 7. April 2025 eine leichte Erholung gezeigt. Der Kurs legte im Tagesverlauf um 2,90 Prozent zu und schloss bei 1,65 Euro, was einem minimalen Anstieg gegenüber dem Freitagsschlusskurs von 1,64 Euro entspricht. Diese positive Tagesentwicklung steht im Kontrast zum besorgniserregenden Wochenverlust von fast 16 Prozent, der Anleger in den vergangenen Tagen verunsichert hatte. Trotz der aktuellen Volatilität bleibt die Aktie mit einem Plus von 12 Prozent seit Jahresbeginn im positiven Bereich und liegt weiterhin etwa 30 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 1,26 Euro, das im September 2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang überwiegend optimistisch

Die jüngsten Kursschwankungen haben die überwiegend positive Einschätzung der Finanzexperten nicht getrübt. Von den insgesamt 18 Analysten, die Weichai Power regelmäßig bewerten, empfehlen beeindruckende 94,4 Prozent die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel wurde in den vergangenen Monaten deutlich angehoben und liegt nun bei umgerechnet 17,89 Yuan, was einem Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent entspricht. Die geringe Streuung der Kursziele zwischen 15,92 und 20,52 Yuan deutet auf einen starken Konsens hinsichtlich der positiven Zukunftsaussichten des Unternehmens hin. Die fundamentalen Daten unterstützen diese Einschätzung: Mit einem erwarteten KGV von 9,07 für 2025 und einer Bewertung von nur 0,21-mal des Umsatzes gehört der chinesische Hersteller von Antriebs- und Fahrzeugtechnologien zu den attraktivsten Werten im Markt. Anleger richten ihren Blick nun auf die für den 25. April geplante Veröffentlichung der Quartalszahlen, von der sie sich wichtige Impulse erhoffen.

