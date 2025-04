EQS-Ad-hoc: Infineon Technologies AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Infineon Technologies AG: Infineon Technologies AG schließt Vertrag über Kauf des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Technology



07.04.2025 / 22:20 CET/CEST

Die Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und Marvell Technology, Inc. (NASDAQ: MRVL) haben einen Vertrag über den Kauf von Marvells Automotive-Ethernet-Geschäft für einen Kaufpreis von 2,5 Milliarden US-Dollar in bar geschlossen. Durch die Übernahme baut Infineon die Systemkompetenz für softwaredefinierte Fahrzeuge aus und ergänzt und stärkt sein Mikrocontroller-Geschäft.



Zu den Kunden von Marvells Automotive-Ethernet-Geschäft gehören mehr als 50 Automobilhersteller, darunter sieben der zehn führenden OEMs. Das Geschäft wird im Kalenderjahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von 225 bis 250 Millionen US-Dollar und eine Bruttomarge von etwa 60 Prozent erzielen. Der Geschäftsbereich Automotive Ethernet von Marvell umfasst mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bedeutende Niederlassungen befinden sich in den USA, Deutschland und Asien. Nach Abschluss der Transaktion wird Marvells Automotive-Ethernet-Geschäft Teil der Automotive-Division von Infineon werden.



Zur Finanzierung der geplanten Übernahme von Marvells Automotive-Ethernet-Geschäft in einer All-Cash-Transaktion wird Infineon vorhandene liquide Mittel nutzen und zusätzlich Fremdkapital aufnehmen. Infineon hat sich die Akquisitionsfinanzierung von Banken gesichert. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich innerhalb des Kalenderjahres 2025 vollzogen.





Alexander Foltin, Investor Relations, Tel.: +49 89 234-23766



