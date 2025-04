Berlin - Der IT-Branchenverband Bitkom hat die Europäische Union davor gewarnt, auf die US-Zölle mit einer europäischen Digitalsteuer zu reagieren."Eine europäische Digitalsteuer einzuführen, wäre die denkbar schlechteste Reaktion auf amerikanische Zölle", sagte Fabian Zacharias, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Schon der Ansatz, eine zollpolitische Frage mit neuen Steuern zu beantworten, ist grundfalsch", so Zacharias weiter. "Was es jetzt braucht, ist eine robuste Reaktion - und mittelfristig Deeskalation".Eine Digitalsteuer würde dem Bitkom-Experten zufolge nicht nur digitale Produkte in Europa teurer machen, weil es in vielen Bereichen derzeit keine echten Alternativen zu US-Produkten gebe. Sie würde auch die Digitalisierung verlangsamen. Nötig sei aber das Gegenteil, sagte Zacharias. "Wir brauchen niedrigere Steuern und schnellere Digitalisierung."