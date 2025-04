Der Spieleentwickler verzeichnet einen deutlichen Tagesgewinn von 2,83%, während Experten weiterhin Potenzial sehen - trotz herausfordernder Bewertungskennzahlen.

Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag (07. April 2025) einen deutlichen Anstieg von 2,83 Prozent auf 182,60 Euro. Dieser positive Tagestrend steht im Kontrast zur eher schwachen Monatsperformance, in der das Papier des Gaming-Riesen 7,83 Prozent einbüßte. Bemerkenswert bleibt jedoch die solide Jahresbilanz: Mit einem Plus von 26,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert hat sich die Aktie des Publishers von Erfolgsserien wie "Grand Theft Auto" und "Red Dead Redemption" durchaus positiv entwickelt.

Aktuell notiert der Kurs mit einem Abstand von 35,11 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 124,20 Euro (August 2024), bleibt jedoch mit fast 15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 207,10 Euro, das Mitte Februar 2025 erreicht wurde. Die Performance der letzten Woche fiel mit einem Minus von 5,54 Prozent ebenfalls enttäuschend aus.

Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch

Die Experten halten trotz der jüngsten Kursschwäche mehrheitlich an ihrer positiven Einschätzung fest. Von 27 Analysten, die Take-Two Interactive beobachten, empfehlen 82,1 Prozent die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet etwa 204 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von knapp 11,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

Erst Ende März wurde das Kursziel eines namhaften Analysehauses von 170 auf 198 Euro angehoben. Die grundsätzlich starke Unterstützung durch Finanzexperten kontrastiert allerdings mit einigen fundamentalen Herausforderungen: Das hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 6,02 sowie ein für 2025 prognostiziertes negatives Kurs-Gewinn-Verhältnis von -48,00 deuten auf eine ambitionierte Bewertung hin. Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist zudem klar negativ, wobei Analysten mittlerweile eine niedrigere Rentabilität erwarten als noch vor einem Jahr.

