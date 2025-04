Potsdam - Brandenburgs Finanzminister Robert Crumbach (BSW) rechnet nicht damit, dass Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mitten in der Wahlperiode abtritt, wie es in Niedersachsen jetzt der langjährige Regierungschef Stephan Weil getan hat."Wir haben im Landtag Herrn Doktor Woidke zum Ministerpräsidenten gewählt. Unser Verhältnis ist sehr gut", sagte Crumbach dem Tagesspiegel und den Potsdamer Neuesten Nachrichten (Dienstagsausgaben). "Ich gehe davon aus, dass wir die gesamte Legislaturperiode zum Wohle des Landes Brandenburg miteinander zusammenarbeiten werden."Crumbach ist auch Vizeministerpräsident in Brandenburg. Dort regiert die einzige Koalition von SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht in Deutschland.