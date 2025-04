© Foto: Ted S. Warren/AP/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:30 Uhr, Österreich: OMV, Q1-Umsatz 10:00 Uhr, Deutschland: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 Uhr, Deutschland: Berliner Sparkasse, Jahres-Pk, Berlin 11:00 Uhr, Deutschland: NRW.Bank, Jahres-Pk, Düsseldorf 14:00 Uhr, Schweiz: SIG Group, Hauptversammlung 15:00 Uhr, Dänemark: Vestas, Hauptversammlung 17:00 Uhr, USA: Boeing, Auslieferungen 3/25 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen