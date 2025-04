Die Preise für Erdbeeren fielen in der letzten Woche zweistellig, was auf das reichliche Angebot aus anderen Ländern wie Italien und Griechenland zurückzuführen ist, so FyH.es. Laut der neuesten Daten der Preis- und Marktbeobachtung der andalusischen Regionalregierung sank der Preis für spanische Erdbeeren letzte Woche auf deutschen Großhandelsmärkten um 19,8 %...

