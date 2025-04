Gold trotzt dem Börsencrash - und dieser Explorer liefert historische Bohrergebnisse nahe der Oberfläche!

Anzeige / Werbung

Die Verhängung von Strafzöllen gegenüber insgesamt 185 Länder durch die US-Regierung brachte die Börsen rund um den Globus ins Wanken.

Alein der Deutsche Leitindex DAX verlor seit Verkündung rund 17% an Wert und lies die psychologische Marke von 20.000 Punkten weit hinter sich. Einmal mehr als sicherer Hafen erwies sich dagegen Gold, dass nach einem kurzen Rücksetzer die 3.000 USD-Marke je Unze zurückerobern konnte. Aufgrund des sich weiter zuspitzenden Handelskriegen, einer steigenden Inflation sowie nicht abebbender geopolitischer Spannungen dürfte das Edelmetall seinen Aufwärtszyklus fortsetzen. Durch den steigenden Basiswert bietet sich deshalb bei Goldaktien enormes Aufwärtspotenzial. Besonders Tocvan Ventures konnte jüngst mit beeindruckenden Goldfunden glänzen.

Tocvan Ventures mit besten Rahmenbedingungen

Bekannt ist das Bergbaugebiet in Sonora für seinen Reichtum an verschiedenen Mineralien und Metallen. Der zweitgrößte Bundesstaat Mexikos liegt im Nordwesten des Landes und ist besonders für seine Kupferbergwerke bekannt. Neben Kupfer werden in Sonora auch Gold, Silber, Molybdän und andere Mineralien abgebaut. Selbstredend sind in der Region globale Bergbaugiganten wie Agnico Eagle, Fresnillo, First Majestic Silver, Coeur Mining oder Alamos Gold aktiv. Inmitten des illustren Kreises betreibt Tocvan Ventures mit Gran Pilar und Picacho zwei im fortgeschrittenen Stadium befindliche Gold-Silberprojekte, die erhebliches Entwicklungspotenzial aufweisen.

Im Mittelpunkt der Entwicklung steht aktuell das Gran Pilar-Projekt, auf dem bislang 27.000 m gebohrt wurden. Tocvan Ventures besitzt 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 km² sowie einen Mehrheitsanteil von 51 % an einem Gebiet von 1 km². Die übrigen Minderheitsanteile liegen im Besitz von Colibri Resources.



Historische Ergebnisse

Die Ergebnisse, die Ende März veröffentlicht wurden, waren historisch und ein Meilenstein in der Geschichte des kanadischen Unternehmens. Anfang dieses Jahres wurden zehn Kernbohrlöcher über eine Gesamtlänge von 1.167,5 m in der im Mehrheitsbesitz von Tocvan befindlichen Main Zone zurückgelegt. Die absoluten Bestwerte lagen bei 3,0 m mit 21,6 g/t Gold, 209 g/t Silber und 6,7 % Blei. Ein weiterer Abschnitt mit 3,8 m ergab 2,8 g/t Gold, 38 g/t Silber und 2,3 % Zinn. Die breitere anomale Zone reicht von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 64,9 m und weist einen Durchschnittsgehalt von 1,2 g/t Gold (JES-25-108) auf.

Die Besonderheit ist jedoch hierbei, dass es sich um die erste hochgradige Goldmineralisierung des südlichen Ende des Korridors der Main Zone entlang des North Hill Trend handelt und damit einen neuen Trend bildet. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass dieser nur wenige Meter unter der Oberfläche startet und für die nächsten Schürfgrabungen leicht zugänglich ist. Zudem eröffnet sich ein weiteres Gebiet zur Abgrenzung einer Mineralisierung als Beschickungsmaterial für die geplante Pilotmine.

Tocvan-Ventures CEO Brodie Sutherland erklärt in einem ausführlichen Interview die neuesten Ergebnisse sowie die Geschäftsentwicklung.



Pilotanlage und weitere Meilensteine

Für das laufende Jahr stehen noch weitere bedeutende Schritte an, die die aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 47,04 Mio. CAD nach oben bugsieren könnten. So plant Tocvan Ventures neben weiteren Bohrungen die Erschließung einer Pilotanlage auf Pilar. Aktuell läuft eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie, die ein Szenario aufzeigt, dass bis zu 50.000 t Material verarbeiten soll. Zudem ist für das zweite Halbjahr die erstmalige Ressourcenschätzung (PEA) geplant.

Fazit

Aufgrund des starken News Flow in den vergangenen Wochen und einem positiven Marktumfeld bei Edelmetallen konnte die Tocvan-Aktie um über 63 % seit Jahresbeginn zulegen. Aufgrund der aktuellen Schwäche im breiten Markt wäre ein kurzer Rücksetzer auf dem horizontalen Unterstützungsbereich bei 0,77 CAD denkbar. Bei erneut herausragenden Bohrergebnissen könnte jedoch ein erneuter Aufwärtsimpuls in Richtung der Allzeithochs bei 1,67 CAD starten.

Wichtig ist die Diskrepanz in der Unternehmensbewertung im Vergleich zur Peer-Group. Während das vergleichbare Unternehmen Minera Alamos knapp 159,35 Mio. CAD an Börsenwert aufweist und über 0,65 g/t Gold verfügt, liegt der durchschnittliche Gehalt bei einer Schüttgutprobe bei Tocvan Ventures bei 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber. Die Marktkapitalisierung liegt im Vergleich dazu bei unter einem Drittel.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Enthaltene Werte: CA88900N1050