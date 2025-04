2.300 Punkte DAX Schwankung an einem Tag, Rheinmetall 300 Euro hin her geworfen, Vola irre, Fear Greed 2, spannende Produkte in der Erklärung, Zusammenhänge von Vola und Pricing - es gibt so viel zu erzählen. HIER geht es zum Audio…. Und schon mal der Hinweis - WANN wenn nicht am Dienstag sollte man im Webinar dabei sein. Anmelden? Aber gern. Und wir überziehen auch paar Minuten falls die Fragebox voll sein wird, natürlich…. Was für ein Börsentag! Crash im DAX, der den Namen wirklich verdient. Dann ...

