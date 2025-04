Der Schweizer Unterwäscheproduzent verzeichnet einen dramatischen Wertverlust von über 40% im Jahresvergleich, während Experten uneinig über die Zukunftsperspektiven sind.

Nach einem anhaltenden Kurssturz notiert die Calida Holding Aktie aktuell auf dem niedrigsten Stand des letzten Jahres. Allein in der vergangenen Woche verlor der Titel des Schweizer Unterwäscheherstellers fast 10 Prozent an Wert und steht nun bei 17,51 Euro. Besonders bemerkenswert ist der massive Jahresverlust von über 40 Prozent, der Anleger zunehmend beunruhigt. Der Kursrutsch erfolgt trotz der für kommende Woche anstehenden Bonusdividende, die am 14. April 2025 ausgeschüttet werden soll.

Analysten gespalten über Zukunftsaussichten

Die fundamentale Situation des Schweizer Textilkonzerns hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont deutlich verschlechtert. Während das Unternehmen mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich 0,44 für 2025 bemerkenswert niedrig bewertet erscheint, haben Analysten ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen in den vergangenen Monaten kontinuierlich nach unten korrigiert. Die Expertenmeinungen könnten dabei kaum unterschiedlicher sein: Von den lediglich zwei Analysten, die den Wert aktiv beobachten, sieht einer die Aktie als Kaufgelegenheit mit einem Kursziel von 34 CHF, während der andere mit einem Kursziel von nur 21 CHF deutlich pessimistischer ist. Diese Diskrepanz verdeutlicht die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, das aktuell mit Margenproblemen und einer schwachen Geschäftsdynamik zu kämpfen hat.

