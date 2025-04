Der Schweizer Unterwäschehersteller verzeichnet einen dramatischen Kursverlust von 38 Prozent im Jahresvergleich bei gleichzeitig attraktiver fundamentaler Bewertung.

Die Schweizer Unterwäschespezialistin Calida hat auf ihrer Hauptversammlung am 8. April 2025 eine deutliche Dividendensenkung beschlossen. Die Aktionäre müssen sich mit einer Ausschüttung von nur noch 0,23 CHF je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 begnügen. Diese Entscheidung verstärkte den bereits bestehenden Abwärtstrend des Papiers, der sich in den vergangenen Wochen deutlich beschleunigt hat. Im gestrigen Handel rutschte die Aktie um weitere 2,84 Prozent auf 17,81 Euro ab und setzte damit ihre negative Entwicklung fort.

In einem von Herausforderungen geprägten Marktumfeld kämpft das Unternehmen mit anhaltenden Schwierigkeiten. Besonders alarmierend ist die Jahresentwicklung: Mit einem Kursverlust von gut 38 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate und einem Rückgang von über 30 Prozent seit Jahresbeginn 2025 gehört die Calida Aktie zu den schwächsten Performern im Schweizer Nebenwerteindex SPI. Derzeit notiert das Papier nur noch knapp 1,11 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 16,22 CHF, das erst vor wenigen Tagen am 7. April markiert wurde.

Fundamentale Bewertung bleibt zwiespältig

Trotz der anhaltenden Kursschwäche gibt es aus fundamentaler Sicht durchaus positive Aspekte. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von nur 0,59 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,08 erscheint die Aktie auf den ersten Blick günstig bewertet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,65 liegt deutlich unter dem Marktdurchschnitt und könnte auf eine Unterbewertung hindeuten.

Die vom Unternehmen veröffentlichten Finanzkennzahlen für 2024 mit einem Jahresüberschuss von 14,9 Millionen Euro stützen diese Einschätzung grundsätzlich. Dennoch haben Analysten ihre Gewinnerwartungen in den vergangenen Monaten wiederholt nach unten korrigiert, was auf anhaltende operative Herausforderungen hindeutet. Interessanterweise liegt das durchschnittliche Kursziel der wenigen Analysten, die das Unternehmen beobachten, mit 27,50 CHF noch immer rund 68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau - was entweder auf erhebliches Aufwärtspotential oder eine noch ausstehende Anpassung der Erwartungen hindeuten könnte.

