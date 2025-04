Normalerweise ist die Aktie von TotalEnergies ein durchaus konservativer Wert, bei dem kräftige Kursrückgänge sehr selten sind - doch was ist in diesen Zeiten denn eigentlich noch normal? Die Marktteilnehmer sind sehr nervös und dementsprechend verlieren auch Blue Chips wie TotalEnergies an wenigen Handelstagen knapp 20 Prozent an Wert. Heftigen Gegenwind gibt es für die Anteilscheine des französischen Energieriesen aktuell vom Ölmarkt. So haben die Ölpreise am Montag ihre Talfahrt wegen der Angst ...

