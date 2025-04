EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

tick Trading Software AG erhöht Dividende auf 0,50 EUR (Rendite 5,5 %) und profitiert vom volatilen Kapitalmarktumfeld



Hauptversammlung beschließt Dividendenanhebung von 0,45 EUR auf 0,50 EUR je Aktie

Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Volatiles Kapitalmarktumfeld führte zur Prognoseanhebung für das laufende Jahr Düsseldorf, 08. April 2025 - Die Aktionäre der tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99; tick-TS AG) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025 der Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,50 EUR je Aktie (Vorjahr: 0,45 EUR) zugestimmt. Auf Basis des Schlusskurses auf Tradegate vom Freitag von 9,10 EUR entspricht dies einer Dividendenrendite in Höhe von 5,5 %. Außerdem haben die Aktionäre des Anbieters von Software für Wertpapierhandel und -abwicklung, das Aufsichtsratsmitglied und derzeitigen Vorsitzenden Matthias Hocke für weitere fünf Jahr in das Gremium gewählt. Auch allen anderen Tagesordnungspunkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Vorstand Carsten Schölzki blickte in seinem Bericht an die Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/24 (endet am 30.09.) zurück. Die im Berichtszeitraum über die tick-TS-Software gehandelten Trades lagen über den Erwartungen. So konnte der Gewinnanstieg die Prognose deutlich übertreffen. Insgesamt wurden über die Systeme der tick-TS AG im Berichtszeitraum rund 14 Mrd. Transaktionen abgewickelt. Der Umsatz wurde um 4,7 % auf 8.374 TEUR gesteigert. Den Jahresüberschuss hat tick-TS AG um 41,9 % auf 1.256 TEUR erhöht. Aufgrund der gestiegenen Handelsaktivitäten der Kunden im derzeit volatilen Kapitalmarktumfeld wurde vor wenigen Wochen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 erhöht. Demnach erwartet die tick-TS AG einen Anstieg des Jahresüberschusses auf 1.300 TEUR bis 1.700 TEUR. Zuvor lag die Prognose bei 800 TEUR bis 1.200 TEUR. Die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2025 stehen unter https://www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

