Düsseldorf (ots) -- Die GRIDexpo findet erstmals vom 28. bis 30. Oktober 2025 in Düsseldorf statt- E.ON One, envelio, DEHN und PQ Plus sind als erste prominente Aussteller bestätigt- Im Fokus der Messe stehen Infrastruktur, digitale Lösungen und neue Flexibilitäten für die Stromnetze der ZukunftDie GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze gibt mit E.ON One, envelio, DEHN und PQ Plus die ersten prominenten Aussteller bekannt. Mit ihren innovativen Technologien und digitalen Lösungen gestalten diese Unternehmen die Zukunft der Stromnetze entscheidend mit.Das Gelingen der Klima- und Energiewende hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit der Stromnetze ab. Herausforderungen wie der Ausbau der erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung des Verkehrs- und Wärmesektors lassen sich nur durch den nachhaltigen Ausbau, die Modernisierung sowie die Digitalisierung der Netzinfrastruktur bewältigen - vom Hausanschluss über die Ortsnetzstation bis zur Höchstspannungsebene. Neben neuen Anlagen und Betriebsmitteln für die Stromnetze sind dafür intelligente Mess-, Steuer- und Kommunikationstechnik und digitale Tools für Planung, Betrieb und Überwachung erforderlich. Gleichzeitig werden intelligente Speicherlösungen, Lade- und Heiztechnologien sowie Hard- und Software für deren optimierte Steuerung benötigt, um die Netze nachhaltig stabil betreiben zu können."Die GRIDexpo bietet erstmals eine internationale Plattform, die alle relevanten Themen rund um die Transformation der Stromnetze bündelt. Dass wir mit E.ON One und envelio sowie DEHN und PQ Plus führende Unternehmen der Branche als Aussteller gewinnen konnten, zeigt, dass wir hier den Nerv des Marktes getroffen haben", erklärt Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH.E.ON One: Treiber der All-Electric Energy SocietyAls Digitalisierungstochter des Energiekonzerns E.ON entwickelt E.ON One gemeinsam mit seinem Start-up-Ökosystem innovative Softwarelösungen zur Optimierung von Infrastruktur wie Netzanschluss, Netzbetrieb und Energiemanagement und stellt diese auch dem externen Markt zur Verfügung. Mit einem klaren Fokus auf die Smartifizierung von Netzen und die Digitalisierung von Prozessen trägt E.ON One entscheidend dazu bei, die Herausforderungen einer dezentralen und nachhaltigen Energieversorgung zu meistern.Tim van Amstel, CEO von E.ON One: "Eine leistungsfähige Netzinfrastruktur ist das Rückgrat der Energiewende. Als E.ON One unterstützen wir die GRIDexpo-Plattform, die der Energiebranche den Austausch über Smart Grids und digitale Innovationen ermöglicht, um ungenutzte Potenziale zu heben. Durch die gezielte Fokussierung auf dieses Zukunftsthema kommen relevante Akteure zusammen, um Entwicklungen voranzutreiben und digitale Lösungen schneller auf den Markt zu bringen - für eine Netzinfrastruktur, die der Energie von morgen gewachsen ist.envelio: Intelligente Stromnetze für eine nachhaltige Zukunft weltweitDas Kölner Cleantech-Unternehmen envelio ist europäischer Marktführer und unterstützt Netzbetreiber mit seiner Intelligent Grid Platform (IGP) bei der Optimierung und Automatisierung von Netzprozessen. Bereits 70 Netzbetreiber mit über 35 Millionen Anschlusspunkten setzen auf die IGP, um ihre Netze zu digitalisieren. Der digitale Zwilling ermöglicht eine effiziente Abwicklung von Netzanschlüssen und einen bedarfsgerechten Netzausbau - die Grundlage für leistungsstarke, flexible Smart Grids.Dr. Simon Koopmann, CEO von envelio, ergänzt: "Die Energiewirtschaft steht vor der großen Herausforderung, die Netzinfrastruktur für eine flächendeckende Elektrifizierung schnell und effizient auszubauen. Dazu sind Kooperationen, der Austausch von Know-how und Erfahrungen sowie die richtigen technologischen Lösungen unerlässlich. Wir freuen uns daher, dass mit der GRIDexpo eine Möglichkeit geschaffen wurde, die Branche gezielt zusammenzubringen und die Energiewende konsequent voranzutreiben."DEHN: Die Experten für Lösungen in der Elektrotechnik von MorgenAls Spezialist für den Schutz elektrischer Anlagen, Energie- und Datennetze entwickelt DEHN innovative Lösungen für eine sichere und zuverlässige Infrastruktur. Mit einem breiten Portfolio an Schutztechnologien und Services unterstützt das Familienunternehmen Netzbetreiber, Industrie und Handwerk in den Bereichen Elektromobilität, erneuerbare Energien und kritische Infrastrukturen. Durch den gezielten Einsatz seiner Schutzkonzepte trägt DEHN dazu bei, Ausfallrisiken zu minimieren und den sicheren Betrieb zukunftsweisender Energiesysteme zu gewährleisten.PQ Plus: Daten überwachen, speichern und auswertenAls Spezialist für Energiemesstechnik entwickelt PQ Plus innovative Lösungen zur Überwachung, Speicherung und Analyse von Energiedaten. Mit einem umfassenden Portfolio aus Universalmessgeräten, Energiezählern, Softwarelösungen und passender Hardware unterstützt das Unternehmen aus Oberfranken Netzbetreiber, Industrie und Gewerbe bei der effizienten Nutzung von Energie. Durch präzise Mess- und Analyseverfahren leistet PQ Plus einen wichtigen Beitrag zur Optimierung von Energieflüssen und zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.GRIDexpo 2025: Die neue Leitmesse für intelligente StromnetzeAls erste Messe ihrer Art stellt die GRIDexpo die Digitalisierung und den Ausbau der Stromnetze in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung bringt Netzbetreiber, Energiedienstleister, Kommunen sowie industrielle und gewerbliche Verbraucher mit innovativen Anbietern der Energiewirtschaft zusammen. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen der Klima- und Energiewende zeigen Aussteller Lösungen für den nachhaltigen Ausbau und die Digitalisierung der Netzinfrastruktur - vom Hausanschluss bis zur Höchstspannungsebene. Zentrale Themen sind intelligente Mess-, Steuerungs- und Kommunikationstechnik sowie digitale Tools für Planung, Betrieb und Überwachung, um die Netze zukunftssicher und stabil zu betreiben. Unter dem Veranstaltungsmotto powering the all-electric society will die Veranstaltung die erste übergreifende Plattform für die Stromnetze der Zukunft in Deutschland bereitstellen. Mit dieser Vision stellt die GRIDexpo Technologien für den Ausbau und die Digitalisierung der Stromnetze ebenso in den Fokus wie Infrastruktur und digitale Technologien für Elektromobilität und strombasierte Wärme als neue Akteure in den Netzen. Zielgruppe der Fachmesse sind technische und fachliche Anwender aus den Bereichen Stromversorgung, Stromerzeugung sowie Netzbetreiber, Industrie und Gewerbe, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft und Elektrohandwerk.www.grid-expo.comÜber E.ON One:E.ON One wurde 2022 mit dem Ziel gegründet, digitale Lösungen für die erfolgreiche und schnelle Umsetzung der Energiewende aus einer Hand anzubieten. Das Portfolio von E.ON One umfasst dabei Lösungen für die Bereiche Netzanschluss, Netzbetrieb und Energiemanagement. Mit dem Ziel, die Herausforderungen einer dezentralen und nachhaltigen Energieversorgung zu meistern, liegt der Fokus dabei auf der Digitalisierung von Prozessen, der Smartifizierung von Netzen und der Optimierung des Energieverbrauchs. Zu der E.ON-Tochter gehören auch die Unternehmen gridX, envelio, elvah und Lemonbeat, an denen E.ON jeweils mehrheitlich beteiligt ist.www.one.eon.com (https://one.eon.com/de.html)Über envelio:envelio wurde 2017 als Spin-off der RWTH Aachen gegründet und stellt Software für Netzbetreiber zur Verfügung. Mit der eigens dafür entwickelten Intelligent Grid Platform ermöglicht das Cleantech Unternehmen seinen Kunden einen transparenten Einblick in die tatsächlichen Vorgänge im Netz. Der digitale Zwilling eröffnet Netzbetreibern die Möglichkeit, Prozesse durch Automatisierung sowie Digitalisierung zu optimieren, Schwachstellen im Netz zu beheben und Netzanschlüsse automatisiert abzuwickeln. Damit schafft das in Köln ansässige Unternehmen die Basis für einen bedarfsgerechten Ausbau der Verteilnetze sowie den Aufbau flexibler Smart Grids. Gemäß dem Motto "Intelligente Netze für eine nachhaltige Zukunft weltweit" möchte das ausgezeichnete Softwareunternehmen seine Plattformlösung in immer mehr Märkten anbieten und seine Internationalisierung weiter vorantreiben.www.envelio.com (https://envelio.com/de/)Über DEHN:DEHN ist ein führendes, international tätiges Familienunternehmen der Elektrotechnik mit Sitz in Neumarkt i.d. Oberpfalz. Mit einem umfassenden Portfolio adressiert DEHN die Megatrends unserer Zeit - von Elektromobilität, über erneuerbare Energien bis hin zum Schutz kritischer Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Lösungen und Services für die Bereiche Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz - und mehr als 1.100 Patente machen DEHN zum Innovationsführer in diesen Bereichen. Die Produkte des Unternehmens schützen Menschen und Gebäude, Anlagen- und Telekommunikationstechnik, Prozessindustrie sowie Photovoltaik- und Windkraftanlagen.Mit weltweit mehr als 2.500 Mitarbeitern erzielte die DEHN im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von rund 470 Millionen Euro. Grundlagen für das stete Wachstum sind neben über 110 Jahren Erfahrung, höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Orientierung an Kunden und Märkten.www.dehn.deÜber PQ Plus:Die PQ Plus GmbH mit Sitz in Oberfranken ist ein führender Hersteller moderner Energiemesssysteme und ein kompetenter Partner für anspruchsvolle Lösungen im Energiesektor. Als Spezialist für Power Quality und Anbieter maßgeschneiderter Dienstleistungen bietet PQ Plus umfassende Konzepte für Energieversorgung, Industrie, Rechenzentren und Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen vereint technologische Kompetenz mit praxisnaher Beratung - für mehr Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit. 