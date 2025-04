News von Trading-Treff.de Für die Aktie von Atos geht es noch immer nicht voran. Am Dienstag immerhin schaffte es der Wert auf ein Plus von rund 4,2 %. Das reicht allerdings noch immer nicht, um hier von der Stelle zu kommen. Die Börsen scheinen sich zu irren: 0,004 Euro stehen derzeit auf dem Kurszettel. Dies sind noch immer nur 0,4 Euro-Cent. Das Potenzial der Aktie kommt nicht zur Geltung. Denn an sich hat das Papier recht gute Chancen auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...