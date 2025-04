NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach Geschäftszahlen und einem Ausblick von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dem Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik sei ein guter Jahresabschluss 2024 gelungen und die Aussagen für 2025 seien solide, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 13:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 16:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006219934