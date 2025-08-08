NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gabelstapler-Herstellers und Lagerbewirtschaftungsausrüsters habe die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gelte für Auftragseingang und operativen Gewinn (Ebit). Die Bestätigung des revidierten Ausblicks sei unterdessen keine Überraschung./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 07:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006219934
© 2025 dpa-AFX-Analyser