FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lanxess nach dem Abschluss des Verkaufs des Bereichs Urethane Systems mit "Buy" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Wie für den Rest der Branche berge die US-Zollpolitik Risiken für den Chemiekonzern, schrieb Analyst Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte Lanxess den Zollkonflikt auch nutzen, um höhere Verkaufspreise durchzusetzen und Marktanteilsgewinne zu erzielen./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 07:57 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470405