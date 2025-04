Q Precious & Battery Metals erwirbt neues Wasserstoffprojekt

Anzeige / Werbung Zusammenarbeit mit QIMC wird ausgeweitet Q Precious & Battery Metals (CSE: QMET, WKN: A40QEV) hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Colchester Natural Hydrogen Exploration Assets abgeschlossen. Sie grenzen an den Nova Scotia Hydrogen District von QIMC an und erweitern die Zusammenarbeit mit Québec Innovative Materials Corp. (QIMC). Das neu erworbene Colchester-Projekt umfasst sieben Lizenzen mit einer Fläche von 89,44 Quadratkilometer, die sich über 559 Claims erstrecken. Die unmittelbare Nähe des neuen Projekts zum Nova Scotia Hydrogen District von Quebec Innovative Materials stärkt und vertieft nicht nur die Zusammenarbeit mit QIMC, sondern erweitert das Portfolio von QMET im Bereich der Erforschung von natürlichem Wasserstoff erheblich und versetzt das Unternehmen in die Lage, von bedeutenden Wachstumschancen im sich schnell entwickelnden Sektor für erneuerbaren, sauberen, natürlichen Wasserstoff zu profitieren. Für den Kauf des Projekts muss Q Precious & Battery Metals an den bisherigen Besitzer eine Zahlung in Höhe von 25.000 Kanadische Dollar (CAD) leisten. Zusätzlich werden acht Millionen QMET-Stammaktien an die Vorbesitzer übertragen. Sie unterliegen einer Sperrfrist von vier Monaten. Bevor der Verkauf wirksam werden kann, muss jedoch noch die Zustimmung der Börse in Toronto eingeholt werden. Sollte das Projekt erfolgreich entwickelt werden, ist darüber hinaus von Q Precious & Battery Metals eine Lizenzgebühr in Höhe von zwei Prozent auf die Einnahmen aus dem Verkauf von Wasserstoff oder anderen Mineralien auf dem Grundstück an die Verkäufer zu zahlen. QMET hat jedoch die Möglichkeit, die Hälfte der Lizenzgebühr für zwei Millionen CAD zurückzuerwerben. Q Precious & Battery Metals und QIMC vertiefen ihre Zusammenarbeit Für Q Precious & Battery Metals ist der Zukauf ausgesprochen sinnvoll, denn das Colchester-Projekt liegt strategisch so günstig, dass es auch hier möglich sein sollte, jene geologischen Bedingungen vorzufinden, die ideal für die Produktion von natürlichem Wasserstoff und Helium sind. Die gesamte Region, in der auch das neue Projekt liegt, weist tiefe geologische Strukturen, eine signifikante Sedimenttiefe von mehr als sieben Kilometern und starke geothermische Gradienten auf. Zusammen ergeben sie optimale Bedingungen für die Erzeugung, die Akkumulation und die potentielle Speicherung von natürlichem Wasserstoff. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Q Precious & Battery Metals auch bei der Erschließung des neuen Colchester-Projekts das bewährte Explorationsmodell des Partners QIMC nutzen wird. Dieses wurde auf dem erfolgreichen Grundstück St-Bruno-de-Guigues in Québec entwickelt. Hier haben jüngste Erkundungen bedeutende Entdeckungen von erneuerbarem natürlichem Wasserstoff bestätigt. QMET ist deshalb bestrebt, den Explorationserfolg im Cumberland-Becken auf seinen eigenen Projekten zu wiederholen. Die Chancen dazu stehen sehr gut, denn die Region, in der die QMET-Wasserstoffprojekte liegen weist wichtige geologische Merkmale mit weltweit anerkannten wasserstoffreichen Becken auf, wie beispielsweise dem Lothringen-Becken in Frankreich. Hatten QMET und QIMC ihre Partnerschaft zunächst auf die kanadische Provinz Québec ausgerichtet, so richtet sich der Blick heute längst über die Provinzgrenzen hinaus, denn die Partner haben beschlossen, insbesondere die in Nova Scotia liegenden Explorations- und Entwicklungsprojekte für natürlichen Wasserstoff mit in ihre Arbeiten einzubeziehen. Aus diesem Grund wurde die bestehende Partnerschaft inzwischen erweitert und neu gefasst. Beide Gesellschaften erwarten von ihrer vertieften Partnerschaft für die Zukunft verbesserte Betriebsabläufe, eine Optimierung der Ressourcenzuweisung und das schnellere Erreichen von Projektmeilensteinen. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! https://goldinvest.de/newsletter/

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)! https://x.com/GOLDINVEST_de

Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen. Enthaltene Werte: CA74739W2013

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )