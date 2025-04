Toronto, Ontario - 8. April 2025 / IRW-Press / Global Tactical Metals Corp. (CSE: MONI) ("Global Tactical Metals Corp." oder das "Unternehmen") freut sich, die erfolgreiche Absteckung der Mine Green bekannt zu geben - einem historisch bedeutenden Antimonvorkommen im Wildhorse Mining District des Humboldt Range, Pershing County, Nevada, USA. Diese strategische Maßnahme steht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens, kritische mineralische Rohstoffe zu sichern und zu entwickeln, die für moderne Industrien von wesentlicher Bedeutung sind.

Die Mine Green wurde während des Ersten Weltkriegs entdeckt und kann auf eine gut dokumentierte Geschichte der Antimonproduktion zurückblicken, wobei der operative Betrieb in drei verschiedenen Perioden aufgezeichnet wurde: 1936-1937, 1952-1954 und 1962-1967. Historische Daten bestätigen, dass in der Mine 46 Tonnen Antimon produziert wurden, wobei die dokumentierte Mineralisierung entlang von Verwerfungszonen innerhalb von verändertem Gabbro, Kalkstein und Schiefer auftrat. Die Ergebnisse historischer Probenahmen aus der Mine Green haben beeindruckende Gehalte ergeben, darunter:

- Antimon (Sb): 1,20% bis 32,95%

- Blei (Pb): 0,6% bis 3,9%

- Silber (Ag): 0,70 Unzen/Tonne bis 16,20 Unzen/Tonne

- Gold (Au): 0,01 Unzen/Tonne bis 0,07 Unzen/Tonne

Zu den wichtigsten Mineralien, die auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurden, gehören Pyrit, Arsenopyrit, Jamesonit (Pb4FeSb6S14), sekundärer Bindheimit (Pb2Sb2O6(O,OH)) sowie möglicherweise Boulangerit (Pb5Sb4S11), was das mineralische Potenzial der Lagerstätte zusätzlich unterstreicht (Nevada Bureau of Mines and Geology Online-Datenbank; USGS Bulletin 2218).

Hochgradiges Antimonoxid-Erz wurde an mehreren Stellen innerhalb bestehender Grubenbaue und an Oberflächenaufschlüssen identifiziert, was die historischen Berichte über die Mineralisierung weiter bestätigt. Um die Ausdehnung und den Gehalt dieser Vorkommen zu quantifizieren, hat unser Team eine Reihe repräsentativer Proben entnommen, die derzeit für die Laboranalyse vorbereitet werden. Diese Proben liefern entscheidende Daten zu Sb-Gehalten, begleitenden Metallen und Erzeigenschaften und dienen der Planung der nächsten Explorations- und Erschließungsphase.

Abbildung 1: Antimonoxid-Ausbisse

Abbildung 2: Explorationsteam vor Ort

Um auf der belegten Historie der Mine aufzubauen, hat Global Tactical Metals ein umfangreiches Vor-Ort-Verifizierungsprogramm gestartet, das geologische Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen umfasst. Diese Maßnahmen dienen der detaillierten Charakterisierung der Lagerstätte und der Vorbereitung weiterer Explorations- und Erschließungsarbeiten.

Zusätzlich zu den Laboranalysen werden strukturelle Kartierungen und geochemische Untersuchungen durchgeführt, um die Kontinuität hochgradiger Zonen zu erfassen und deren wirtschaftliches Potenzial zu bewerten. Diese Erkenntnisse fließen in zukünftige Bohrprogramme ein, mit dem Ziel, das Tonnagepotenzial der Lagerstätte zu definieren und optimale Fördermethoden zu identifizieren.

Im Einklang mit einem modernen Explorationsansatz beabsichtigt das Unternehmen, hochmoderne Technologien wie drohnengestützte LiDAR-Scans und hyperspektrale Bildgebung einzusetzen, um mögliche Erweiterungen bekannter Mineralisierungen zu identifizieren und Bohrziele effizienter zu bestimmen. Unser Ziel ist es, das volle Potenzial der Mine Green zu erschließen und zur sicheren inländischen Versorgung mit Antimon beizutragen - einem kritischen Mineral für Flammschutzmittel, Batterien und militärische Legierungen.

Im Namen des Board of Directors,

Global Tactical Metals Corp.

Kelly Abbott

CEO

Telefon: +1 877-892-7633

Website: https://globaltacticalmetals.com/

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Mark Smyk, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Smyk ist technischer Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101").

Über Global Tactical Metals Corp.

Global Tactical Metals Corp. konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Mineralprojekten, die den Bedarf an kritischen Rohstoffen in Nordamerika adressieren. Das Unternehmen hält eine 100%-Beteiligung am Konzessionsgebiet St. Anthony, einem vielversprechenden Mineralvorkommen in Neufundland, Kanada, einer Region, die für ihre mineralische Vielfalt bekannt ist.

Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Explorationsportfolio durch die Absteckung eines umfangreichen Landpakets in Darling Township im Südosten Ontarios, rund 300 km ostnordöstlich von Toronto, deutlich erweitert. Dieses über 1.400 Hektar große Konzessionsgebiet zielt auf die Exploration kritischer Mineralien mit einem Fokus auf Antimon ab - ein zentrales Element für die erneuerbare Energie-, Verteidigungs- und Elektronikindustrie.

Zudem hat Global Tactical Metals Corp. seine strategische Präsenz in den Vereinigten Staaten durch die Absteckung der ehemals produzierenden Antimon Mine Green in Nevada ausgebaut und unterstreicht damit sein Engagement zur Sicherung kritischer Rohstoffquellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "kann", "sollte", "erwarten", "annehmen", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration und Entwicklung der Mineralprojekte des Unternehmens, einschließlich des Konzessionsgebiets St. Anthony, der Claims in Ontario und der neu abgesteckten Mine Green, das potenzielle Wert- und Wirtschaftlichkeitsprofil dieser Mineralvorkommen, die steigende Nachfrage nach Antimon und deren Auswirkungen auf die strategischen Initiativen des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsprogramme durchzuführen, geologische Bewertungen vorzunehmen und seine Projekte in Richtung einer potenziellen Ressourcendefinition weiterzuentwickeln.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten erfolgreich durchzuführen, Zugang zu Finanzierung und Infrastruktur zu erhalten, regulatorische Genehmigungen zu erlangen und auf günstige Marktbedingungen für kritische Mineralien zu treffen.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Schwierigkeiten bei der Erlangung von Genehmigungen, regulatorischen Zustimmungen oder Finanzierungen, geologische oder technische Herausforderungen bei der Exploration und Gewinnung von Mineralien, Veränderungen der Marktnachfrage oder Rohstoffpreise sowie unvorhergesehene Umwelt- oder Betriebsrisiken.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und können sich ändern. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79151Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79151&tr=1



