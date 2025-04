Antimon-Boom beschleunigt sich nach Trumps Dekret - Wird Global Tactical der nächste Highflyer im Markt für kritische Mineralien?!

Anzeige / Werbung

In einer bahnbrechenden Entwicklung für die amerikanische Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen hat Global Tactical die ersten Analyseergebnisse aus der historischen Green-Antimon-Mine in Nevada veröffentlicht.

Die veröffentlichten Zahlen von Global Tactical Metals Corp. (WKN: A412UK FSE: A7F) sorgen in der gesamten Rohstoffbranche für Aufsehen.

Erste Ergebnisse überzeugen: Bis zu 17,7 % Antimon

Das Unternehmen gab bekannt, dass im Rahmen der ersten Probenahmen im März 2025 Gehalte von bis zu 17,7 % Antimon (Sb) festgestellt wurden - begleitet von 1240 g/t Silber (Ag) und 13,97 % Blei (Pb). Die Proben wurden aus Haldenmaterial, Oberflächenausbissen und historischen Untertagebauwerken entnommen. Sie bestätigen eindrucksvoll den polymetallischen Charakter der Lagerstätte und ihr Potenzial als strategisches US-Vermögen.



Die Mineralisierung tritt in Quarzadern innerhalb einer Scherzone und deren Hangenden auf. Identifiziert wurden unter anderem Jamesonit, Pyrit und weitere sulfidreiche Mineralphasen - typisch für hochgradige Vorkommen kritischer Mineralien. Noch nicht abgebaute Zonen im historischen Untertagebau bieten erhebliches zusätzliches Potenzial. Eine zweite Probenkampagne ist bereits im Gange - weitere Ergebnisse werden in Kürze erwartet.

Green Mine: Historisch, hochgradig und in den USA

Die 1910er-Jahre entdeckte Green-Mine in Pershing County, Nevada, produzierte in mehreren Betriebsphasen insgesamt 46 Tonnen Antimon (1936-1937, 1952-1954, 1962-1967). Frühere Proben ergaben bereits Gehalte von bis zu 32,95 % Antimon - ein Beweis für die außergewöhnliche Qualität des Projekts. Die neuen Analysen bestätigen nun: Hochgradiges Material ist weiterhin vorhanden - sowohl an der Oberfläche als auch im Untertagebau.



US-Regierung erhöht den Druck: Fokus auf Antimon

Das Timing dieser Ergebnisse ist kaum zu übertreffen. Im März und April 2025 unterzeichnete Präsident Donald Trump gleich zwei Executive Orders, die auf eine massive Stärkung der US-internen Rohstoffversorgung abzielen - mit besonderem Fokus auf Antimon, das für Rüstung, Brandschutz, Halbleiter und Energiespeicherung unverzichtbar ist.

Die Maßnahmen beinhalten unter anderem:

Beschleunigte Genehmigungsverfahren für inländische Projekte

Section 232-Untersuchungen zu Importabhängigkeiten

Finanzierungen über den Defense Production Act (DPA)

Kapitalbeteiligungen und Förderungen durch Energieministerium (DOE) und Verteidigungsministerium (DOD)

Milliardensummen fließen bereits: Beispiele für DOD/DOE-Finanzierung

Die Regierung redet nicht nur - sie handelt. Bereits heute fließen Milliardenbeträge in US-Rohstoffprojekte:

MP Materials erhielt über 58,5 Mio. USD zur Erweiterung der Seltene-Erden-Produktion in Kalifornien.

Lynas USA bekam 120 Mio. USD vom Verteidigungsministerium für eine Schwer-Selten-Erden-Anlage in Texas.

BHE Renewables & Controlled Thermal Resources entwickeln mit Unterstützung des DOE ein Projekt zur Gewinnung von Lithium aus Geothermie-Sole - mit Zugang zu Fördermitteln in Milliardenhöhe.



Die Botschaft ist klar: Kritische Mineralien sind nun Teil der nationalen Sicherheitsagenda - und Global Tactical Metals reiht sich in eine neue Klasse strategisch relevanter Explorationsunternehmen ein.



Strategische Führung: Dr. Marcus Bursik verstärkt das Advisory Board

Mit den jüngsten Ergebnissen aus Nevada im Rücken verstärkt Global Tactical sein Führungsteam durch die Berufung von Dr. Marcus Bursik, einem erfahrenen Geologen mit Stationen bei NASA, NATO und der US Air Force. Er bringt Jahrzehnte an Fachwissen in den Bereichen geostrategische Rohstoffe und militärnahe Exploration mit.

CEO Kelly Abbott erklärt:

"Diese Ergebnisse sind ein Meilenstein. In Kombination mit Dr. Bursiks Expertise glauben wir, dass die Green Mine das Potenzial hat, ein zentraler Bestandteil der US-Antimonversorgung zu werden."

Investor-Update: Ein US-Antimon-Durchbruch bahnt sich an

Bei einem Antimonpreis von aktuell rund 59.000 USD pro Tonne, globalen Lieferengpässen und staatlicher Unterstützung auf höchstem Niveau, positioniert sich Global Tactical Metals (FSE: A7F) als einer der aussichtsreichsten börsennotierten Junior-Explorer in Nordamerika.

Hochgradige Resultate. Historisch bewährtes Projekt. Politischer Rückenwind. Klare Wachstumschance.

Dies ist mehr als nur ein Mineralfund - es ist eine direkte Beteiligung an der Rohstoff-Renaissance der Vereinigten Staaten.

Weitere Laborergebnisse stehen kurz bevor - und das Investoreninteresse beginnt gerade erst.











