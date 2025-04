News von Trading-Treff.de Die Aktie der Commerzbank wird heute nicht besonders stark im Rennen sein. In den ersten Minuten ging es um rund -2,6 % nach unten. Die Notierungen erreichten einen Kurs von nur noch 20,23 Euro. Der Titel hat damit in den vergangenen Tagen annähernd 10 % abgegeben, was u.a. mit der Gesamtsituation am Markt zusammenhängt. Worum geht es? Das Bankhaus ist in den vergangenen Tagen nahe an die Unterstützung von 20 Euro herangerückt, ...

