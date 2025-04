Der texanische Energiekonzern gewinnt an der Börse trotz erheblicher Verluste im Vormonat. Experten prognostizieren dennoch beträchtliches Wachstumspotenzial.

Die Vistra Energy Aktie verzeichnete am Handelstag des 8. April 2025 einen leichten Anstieg von 1,18 Prozent auf 95,50 Euro, nachdem der Kurs in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten war. Der texanische Stromerzeuger, der eine Erzeugungskapazität von rund 37.000 Megawatt betreibt und etwa 3,5 Millionen Kunden versorgt, hat im letzten Monat einen beträchtlichen Wertverlust von 12,33 Prozent hinnehmen müssen. Besonders bemerkenswert ist der massive Rückgang seit dem Jahreshoch im Januar - der aktuelle Kurs liegt rund 49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 184,20 Euro.

Analysten bleiben trotz Kurseinbruchs zuversichtlich

Trotz der jüngsten Kursschwäche bleiben Finanzexperten mehrheitlich optimistisch für die Vistra-Aktie. Von 18 Analysten empfehlen 83,3 Prozent einen Kauf, während nur ein Analyst zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 169,00 USD (umgerechnet ca. 155 Euro) deutlich über dem aktuellen Kursniveau und signalisiert erhebliches Aufwärtspotential. Bemerkenswert ist dabei die kürzliche Einschätzung von Goldman Sachs, die am 4. April mit einem Kursziel von 134 USD eine neutrale Position zur Aktie eingenommen haben. Gleichzeitig wurde das höchste Kursziel von einem anderen Analysten erst am 31. März auf 232 USD angehoben, was die stark divergierenden Einschätzungen der Marktbeobachter verdeutlicht.

