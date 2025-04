Der finnische Zellstoffhersteller verzeichnet nach Erreichen eines Jahrestiefs wieder leichte Kursgewinne, während Experten trotz Korrekturen weiterhin Potenzial sehen.

Die Aktie des finnischen Papier- und Zellstoffherstellers UPM-Kymmene zeigt in den letzten Handelstagen leichte Erholungstendenzen. Am 8. April 2025 notierte das Wertpapier bei 23,65 Euro und verzeichnete damit einen Anstieg von 1,70 Prozent gegenüber dem Vortag. Dies ist eine willkommene Entwicklung für Anleger, nachdem der Kurs in den vergangenen Wochen erheblich unter Druck geraten war. Innerhalb eines Monats hat das Papier 5,40 Prozent verloren, während auf Jahressicht sogar ein deutliches Minus von 26,28 Prozent zu Buche steht. Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie erst kürzlich, am 4. April 2025, ihr 52-Wochen-Tief bei 23,11 Euro erreicht hatte und sich nun knapp ein Prozent darüber stabilisiert.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Upm-Kymmene ?

Trotz der schwachen Kursentwicklung bleiben Marktbeobachter für die Zukunft von UPM-Kymmene überraschend positiv gestimmt. Von den 15 Analysten, die das Unternehmen aktiv bewerten, empfehlen 11 (73,3 Prozent) die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,09 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent entspricht. Allerdings wurden in der vergangenen Woche mehrere Analysteneinschätzungen nach unten korrigiert, was auf eine zunehmend vorsichtigere Haltung hindeutet. Das Unternehmen wird seine Quartalszahlen für Q1 2025 am 24. April veröffentlichen - ein Termin, der angesichts der jüngsten Kursschwäche mit Spannung erwartet wird. Fundamentale Kennzahlen deuten auf eine günstige Bewertung hin: Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,33 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt und könnte für wertorientierte Anleger interessant sein.

Anzeige

Upm-Kymmene-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Upm-Kymmene-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Upm-Kymmene-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Upm-Kymmene-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Upm-Kymmene: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...