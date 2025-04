© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion

Trotz eines Kurssturzes von 15?Prozent nach Ankündigung von Trumps Zöllen wittern Analysten Chancen für Nvidia. Lieferungen über Mexiko könnten den Chipgiganten vor Trumps Zöllen retten.Nach den jüngsten US-Zollplänen von Präsident Donald Trump verlor das Papier am Donnerstag und Freitag vergangene Woche fast 15?Prozent - ein massiver Rückschlag für den KI-Favoriten der Wall Street. Zum Wochenstart konnte die Aktie einen ersten Erholungsversuch starten, der Titel ging mit einem Plus von 3,5 Prozent aus dem Handel. Auch am Dienstag sind die Vorzeichen grün. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon sieht einen möglichen Lichtblick für die Zollthematik. Nach Analyse von Nvidias Angaben zur …