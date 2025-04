Das Unternehmen investiert rund 35 Millionen Euro für den Speicher mit 40 Megawatt Leistung. Er soll bis Ende 2026 am Netz sein. Green Flexibility wird im schwäbischen Obergünzburg einen Batteriespeicher mit 40 Megawatt Leistung und 90 Megawattstunden Kapazität bauen. Die Investitionssumme belaufe sich auf rund 35 Millionen Euro, teilte das Unternehmen aus Kempten am Montag mit. Mit dem Speicher sollen Stromüberschüsse aus Photovoltaik- und Windkraftanlagen in großem Maßstab zwischengespeichert werden. Damit trage er zur Lastspitzenkappung und Netzstabilität bei. Neben dieser klassischen Betriebsweise ...

