Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Der britische Aktionär Frasers Group hat bei Hugo Boss weiter aufgestockt. Wie aus zwei Stimmrechtsmitteilungen, die am Montagabend veröffentlicht wurden, hervorgeht, sind Frasers per 4. April insgesamt 50,78 Prozent der Stimmrechte an Hugo Boss zuzurechnen, verglichen mit 49,79 Prozent per 3. April und 39,84 Prozent zuvor per 13. März.

Der Anstieg ist allein der Aufstockung über Finanzinstrumente zuzuschreiben, nicht verändert hat sich der Frasers-Anteil über Aktien, er liegt nach wie vor bei 19,25 Prozent. Hingegen beläuft sich der dem Aktionär Frasers über Finanzinstrumente zuzuschreibende Anteil an den Stimmrechten per 4. April auf 31,53 Prozent, nach 30,54 Prozent per 3. April und 20,6 Prozent per 13. März. Laut Stimmrechtsmitteilung hält Frasers als Finanzinstrumente Put-Optionen unterschiedlicher Größenordnung, die zwischen dem 16. Mai 2025 und dem 15. Dezember 2028 fällig werden.

Frasers gehört mehrheitlich dem Aktionär Mike Ashley und betrachtet die Beteiligung als strategische Investition.

Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder zufolge ist Frasers nicht nur ein zweiter Anker-Aktionär neben der italienischen Familie Marzotto, sondern als Einzelhändler auch einer der größten Kunden von Hugo Boss, wie Grieder auf der Jahrespressekonferenz sagte. Frasers-CEO Michael Murray ist für die Wahl in den Hugo-Boss-Aufsichtsrat auf der Jahreshauptversammlung am 15. Mai nominiert.

April 08, 2025

