Der Cloud-Datenplattform-Spezialist Snowflake verzeichnet heute ein deutliches Kursplus. Die Aktie des auf Datenverarbeitung in der Cloud spezialisierten Unternehmens legte am heutigen Dienstag um 3,87 Prozent zu und notiert aktuell bei 122,88 Euro. Diese positive Entwicklung erfolgt nach einem schwierigen Jahresverlauf, in dem die Aktie seit Jahresbeginn insgesamt fast 20 Prozent an Wert verloren hat.

Verantwortlich für den aktuellen Kursanstieg sind vor allem neue Analysteneinschätzungen. Daiwa Securities hat erst gestern, am 1. April, die Bewertung für Snowflake mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 210 US-Dollar aufgenommen. Dem folgte einen Tag später die Investmentbank Macquarie mit einem "Neutral"-Rating und einem Kursziel von 160 US-Dollar. Diese neuen Bewertungen reihen sich in einen insgesamt positiven Analystenkontext ein: Von den 50 Analysten, die Snowflake aktuell bewerten, empfehlen 74 Prozent die Aktie zum Kauf.

Erholung nach starken Kursverlusten

Trotz des heutigen Kursanstiegs bleibt die Snowflake-Aktie mit einem Abstand von 33,42 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 184,56 Euro, das erst Mitte Februar 2025 erreicht wurde. Die vergangene Woche war besonders herausfordernd mit einem Kursverlust von 11,37 Prozent.

Für Anleger bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, das bei umgerechnet etwa 202,86 US-Dollar liegt - dies würde ein Aufwärtspotenzial von rund 55 Prozent bedeuten. Zu den fundamentalen Stärken des Unternehmens zählen laut Analysten vor allem das prognostizierte Wachstum und die solide finanzielle Ausstattung. Demgegenüber stehen jedoch Herausforderungen wie die bislang unzureichende Rentabilität und die vergleichsweise hohe Bewertung im Verhältnis zum Umsatz.

