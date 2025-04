Porsche steigert Elektrifizierungsanteil im ersten Quartal 2025 auf 38,5 Prozent Porsche startet kraftvoll ins Geschäftsjahr 2025 und setzt ein deutliches Zeichen in Richtung Elektromobilität: Im ersten Quartal wurden 38,5 Prozent der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge elektrifiziert, darunter 25,9 Prozent vollelektrisch und 12,6 Prozent Plug-in-Hybride. Von Januar bis März lieferte der Sportwagenhersteller insgesamt 71.470 Fahrzeuge an Kunden aus - ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr, jedoch mit einem klaren Fokus auf Transformation und Profitabilität. Macan führt Absatzrangliste an - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...