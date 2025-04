Die Porsche-Vorzugsaktie befindet sich weiter im freien Fall, zuletzt hervorgerufen durch die US-Zölle. Am Dienstag erholt sie sich leicht und steht aktuell bei 43,50 €, damit liegt sie knapp über dem Allzeittief. Was bedeuten die Zölle für den weiteren Kursverlauf? Große Abhängigkeit vom US-Markt Um die Auswirkungen der von Trump angekündigten Zölle beurteilen zu können, ist der Absatz in den USA zu betrachten. Porsche verkaufte im abgelaufenen ...

