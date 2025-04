NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Trotz niedrigere Bewertungsniveaus werde die Internet-Beteiligungsgesellschaft ihr Portfolio wohl nicht überdenken, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein Erreichen der anvisierten höheren Börsenwerte von Prosus und des Großaktionärs Naspers werde gleichwohl schwierig, nicht zuletzt angesichts zunehmender politischer Spannungen./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0013654783