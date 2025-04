Berlin (ots) -- Mehr als 20.000 Menschen haben abgestimmt und davon knapp 50 Prozent Vonovia zum dreistesten Umweltlügner 2025 gewählt- Vonovia warb in der eigenen Mieter-App irreführend für einen Erdgastarif, der sich aus "100 Prozent Erneuerbaren Energien" speise- DUH fordert von Vonovia ehrlichen und ambitionierten Klima- und Umweltschutz- Nominiert für den Schmähpreis waren auch: Kaufland für die "1 Cent für die Umwelt" Obst- und Gemüsetüte und Nico Feuerwerk für sein "ökologisches Feuerwerk"Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verleiht den Goldenen Geier 2025 für die dreisteste Umweltlüge an Vonovia SE. Das Wohnungsunternehmen hatte in seiner App für Mieterinnen und Mieter für einen Erdgastarif geworben, der sich laut eigenen Angaben aus "100 Prozent Erneuerbaren Energien" speise. Nach Ansicht der DUH ist das dreistes Greenwashing, denn Erdgas ist und bleibt ein extrem klimaschädlicher fossiler Brennstoff. Über 10.000 Menschen haben das genauso gesehen und online dafür gestimmt, dass Vonovia den Goldenen Geier 2025 bekommt.Bereits nach der Nominierung im März 2025 hatte sich gezeigt, dass der Einsatz der DUH wirkt: Nach schriftlicher Aufforderung der DUH entfernte Vonovia die irreführende Werbeaussage aus seiner App und verwies auf einen Programmierfehler. Damit Verbraucherinnen und Verbraucher auch in Zukunft vor irreführender Werbung dieser Art von Vonovia geschützt sind, muss sich das Unternehmen allerdings noch strafbewährt zur Unterlassung verpflichten. Da sie dazu bisher nicht bereit waren, prüft die DUH weitere rechtliche Schritte.Barbara Metz, DUH-Bundesgeschäftsführerin: "Vonovias schnelles Einlenken zeigt: Der Druck, den wir gemeinsam mit zehntausenden Menschen machen, wirkt! Erdgas ist ein fossiler und extrem klimaschädlicher Brennstoff, der unmöglich aus Erneuerbaren Energien stammen kann. Dies als Werbeaussage zu verpacken, ist dreistes Greenwashing. Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen nicht hinters Licht geführt werden, egal ob Programmierfehler oder bewusste Täuschung. Wenn Vonovia es ernst meint, muss sich das Unternehmen mit einer Unterlassungserklärung dazu zu verpflichten, solche Irreführung auch für die Zukunft auszuschließen. Wir fordern von Vonovia ehrlichen und ambitionierten Klima- und Umweltschutz, darunter das Angebot tatsächlich erneuerbarer Wärme durch den Einbau von Wärmepumpen und energetische Gebäudesanierungen."Hunderte Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern sind in diesem Jahr für den Goldenen Geier eingegangen. Nominiert wurde Vonovia durch den Mieter Jan K., dem die irreführende Werbeaussage bei der Nutzung der Vonovia Mieter-App auffiel.Jan K., betroffener Vonovia-Mieter: "Als ich die Werbung für angeblich erneuerbares Erdgas gesehen habe, war ich wirklich sprachlos. Ich bin als Mieter ja schon Einiges von der Vonovia gewohnt, aber dieses Maß an Dreistigkeit hat mich wirklich überrascht. Da habe ich Vonovia direkt für den Goldenen Geier vorgeschlagen. Es freut mich, dass der öffentliche Druck bereits Wirkung zeigt und die Vonovia diese Greenwashing-Lüge nun entfernt hat. Ich hoffe nur, dass niemand darauf hereingefallen ist."Insgesamt haben mehr als 20.000 Verbraucherinnen und Verbraucher online für den Goldenen Geier 2025 abgestimmt, davon knapp 50 Prozent für Vonovia. Auf den zweiten Platz wurde die Nico Europe GmbH für ihr "ökologisches" Feuerwerk gewählt, Kaufland erhielt in der Abstimmung den dritten Platz. Auch bei der Nico Feuerwerk hat die Nominierung für den Goldenen Geier sowie die damit einhergegangene Aufforderung durch die DUH Wirkung gezeigt: Das Unternehmen hat seine Werbung angepasst und unterzeichnete eine strafbewehrte Unterlassungserklärung, mit der es sich verpflichtet, nicht mehr in der beanstandeten Form zu werben. Die DUH fordert von allen nominierten Unternehmen, ihre Firmenpolitik zu ändern und auf wirklich nachhaltige Produkte und Verfahren umzustellen.Hintergrund:Die DUH macht als Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation mit dem Goldenen Geier und der Wahl der "dreistesten Umweltlüge des Jahres" auf die Problematik von Greenwashing aufmerksam. Sie warnt Verbraucherinnen und Verbraucher und enttarnt gemeinsam mit ihnen Produkte, Dienstleistungen und Werbekampagnen, mit denen Menschen getäuscht werden. Damit sollen Unternehmen dazu bewegt werden, ehrliche und ökologische Produkte auf den Markt zu bringen, anstatt Geld in das Schönfärben umweltschädlicher Produkte zu investieren.Die DUH ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Hinweise oder einen Verdacht auf Greenwashing zu melden, wenn sie entsprechende Umwelt- oder Klima-Werbeaussagen bei Produkten oder Kampagnen von Unternehmen entdecken. Dafür hat die DUH eine ständig erreichbare Greenwashing-Meldeplattform auf ihrer Website eingerichtet. Die Expertinnen und Experten der DUH bewerten und verfolgen den Hinweis, fordern die Unternehmen zum Abschalten von Greenwashing-Werbung auf und gehen gegebenenfalls juristisch gegen falsche oder irreführende Werbeaussagen vor.Links:- Ein FAQ zum diesjährigen Gewinner finden Sie unter: https://l.duh.de/p250408- Audio-Snippets zum Gewinner und den Zweit- und Drittplatzierten: https://l.duh.de/otoenegeier- Mehr Informationen zum Goldenen Geier 2025: www.duh.de/goldenergeier/- Zur Greenwashing-Meldeplattform: www.duh.de/mitmachen/g...ng-melden/ (http://www.duh.de/mitmachen/greenwashing-melden/)