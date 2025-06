Die Vonovia-Aktie kann am Mittwoch wegen positiver Entwicklungen am Anleihemarkt zulegen. Ist jetzt ein Kaufsignal bei dem Immobilienkonzern nur noch eine Frage der Zeit? Renditen sinken weiter ab Immobilienwerte in Deutschland befinden sich weiterhin deutlich im Aufwind. Grund dafür sind die deutschen Anleiherenditen, die sich aktuell im Sinkflug nach unten bewegen und so die potenziellen Refinanzierungskosten der Unternehmen drücken. Laut einer ...

