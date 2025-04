Zürich - Die KPT, einer der zehn grössten Krankenversicherer der Schweiz, hat sich für Salesforce entschieden, um ein neues Customer Relationship Management (CRM) einzuführen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Ziel ist es, das Kundenerlebnis zu verbessern und Prozesse effizienter zu gestalten. Das passt zur Unternehmensstrategie der KPT: Sie will die einfachste Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus werden. Die KPT wird die Sales-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...