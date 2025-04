NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Es habe im letzten Monat zwei positive Neuigkeiten zu dem Abnehm-Medikament Danuglipron gegeben, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe sich der bei dem Pharmakonzern für Strategie und Innovation verantwortliche Manager Andrew Baum sehr zuversichtlich gezeigt, dass man in der Lage sein werde, die Wirksamkeit von Danuglipron zu erhöhen. Zudem hätten die Amerikaner eine neue Studie gestartet, bei der die Wirksamkeit des Medikamentes in Kombination mit einem bestimmten GIPR-Antagonisten getestet werde./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 18:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 18:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US7170811035