Elon Musks Freundschaft mit Donald Trump hat wohl ihre Grenzen, denn auch die Tesla-Aktie ist aufgrund der Eskalation des Zollkrieges durch den US-Präsidenten in den letzten drei Handelstagen um fast -18% abgeschmiert. Noch am 19. März empfahl US-Handelsminister Lutnick die Tesla-Aktie bei einem Kurs von 236 US$ mit den Worten zum Kauf, dass sie nie wieder so billig sein werde. Gestern ging die Aktie bei 233 US$ aus dem Handel. Sollten Anleger beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...